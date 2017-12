Wagner Camargo assumirá a presidência do PSC de Bolsonaro

O empresário e articulista Wagner Camargo deve assumir oficialmente a presidência do PSC em Jaraguá, na representação do pré-candidato à presidência, Jair Bolsonaro (PSC-RJ).

Será uma frente mobilizadora em torno dos municípios do Vale do São Patrício, onde lideranças políticas e de entidades representativas serão convidadas a prestigiar o presidenciável em Jaraguá, oficializando sua nomeação como presidente do PSC.

Em uma entrevista concedida ao Jaraguá Notícia, Wagner Camargo disse que pretende, juntamente com a população, em especial os que apoiam os projetos de Jair Bolsonaro — receber o líder político mais aceito nas redes sociais por suas propostas como pré-candidato à presidência da República.

Na entrevista, o empresário falou sobre os projetos de Bolsonaro como um dos deputados federais mais influentes do país, e que tem chances reais de ser eleito presidente do Brasil, principalmente porque as últimas pesquisas apontam que Bolsonaro está quase no empate técnico ao lado de Lula (PT).

“Se o povo me confiar na manifestação de um movimento tão grande e tão importante para Jaraguá, vamos trazer Jair Bolsonaro para nossa cidade, onde a região poderá ouvir de perto suas propostas”, disse.

Questionado sobre a previsão de uma possível vinda do deputado em Jaraguá Wagão disse que as conversações estão acontecendo com sua assessoria, inclusive discutindo a questão de uma vaga na sua agenda, que hoje é muito disputada, frisou.

O empresário voltou a dizer que continua sendo pré-candidato a deputado estadual por Jaraguá em 2018 pelo PSC, e que deve contar com o apoio de seus eleitores quando saiu candidato a vereador por sua cidade, além de movimentos ligados ao Patriota Bolsonaro (PSC).

Não podemos fazer campanha isolada. Precisamos unir forças em uma mesma direção, ou seja, na defesa de nossa população de Jaraguá.

Segundo o empresário, os grupos políticos de nossa cidade não podem perpetuar no poder. É preciso uma renovação, tanto em nível de Brasil, de Estado e de Municípios, enfatizou.

Veja na íntegra a entrevista do empresário e Presidente do PSC.