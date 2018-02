Wagão abre o jogo sobre Zilomar, Lineu Olímpio e Caiado

O empresário Wagner Camargo abriu o jogo e falou sobre alguns temas políticos local, incluindo sua opinião sobre a gestão do prefeito Zilomar Oliveira (PSDB) e sobre o deputado Nédio Leite de Assunção.

Pré-candidato a deputado estadual na base de Jair Bolsonaro, Wagner Camargo esteve no Encontro da Frente de Oposição do senador Ronaldo Caiado em Ceres, realizada no último sábado (24), ocasião em que declarou seu apoio ao senador e se apresentou com pré-candidato ao grupo do Democrata.

Segundo ele, em discurso aos presentes, não pode haver interesses pessoais acima do republicano, ou seja, quem apoia a Frente de Oposição liderada por Ronaldo Caiado deve fazer por simpatia e idealismo por um Goiás melhor.

Gestão de Zilomar Oliveira

Sobre a política local, Wagner Camargo, respondendo a pergunta sobre como estava a gestão de Zilomar Oliveira, ele disse que Zilomar assumiu uma prefeitura quebrada, herança de outros prefeitos, e que por isso ele ainda não pôde fazer muita coisa, mas acredita que nesse ano as coisas vão melhorar.

Sobre o deputado Nédio Leite (PSDB), Wagner Camargo disse que tem uma política de boa vizinhança com o deputado, agradecendo o mesmo por ter citado seu nome em uma entrevista de rádio, quando falava sobre divisão no grupo do PSDB de Jaraguá.

Nédio havia dito que qualquer candidato que sair candidato em Jaraguá acaba atrapalhando qualquer grupo, principalmente o grupo dele, o PSDB, falando com respeito ao empresário Zecão.

Estimativa de votos

Wagão disse que não deve atrapalhar nenhum nome ou grupo, já que sua campanha é simples, no aperto de mão com eleitores, nas feiras livres e nas ruas. Segundo ele, Nédio Leite deve sair candidato, mas vai precisar de mais de 20 mil votos para se eleger. Ele, no caso de sair candidato, sua estimativa de votos é de 8 mil, devido sua legenda.

Questionado sobre a possibilidade de apoiar a campanha do deputado Nédio Leite, caso seja candidato, Wagão disse que na política não há a palavra impossível, mas mantém sua pré-candidatura.

Outras lideranças políticas foram citadas na entrevista, como o ex-prefeito Lineu Olímpio e o senador Ronaldo Caiado. Veja a entrevista.