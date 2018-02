Viaturas nas ruas promove sensação de segurança na cidade

Viaturas das polícias civil e militar estão nas ruas de Jaraguá nesta quarta-feira (28) após onda de roubos e assaltos ocorridos na região nas últimas semanas.

Em um só dia, a Polícia Militar chegou a registrar quatro roubos a mão armada, onde os bandidos efetuaram disparos contra suas vítimas.

Grupos de intervenção rápidas da PM estão fazendo patrulhamento na cidade desde as primeiras horas do dia, o que acabou com a prisão de alguns suspeitos, e também promove uma maior sensação de segurança na população. Não foi informado ainda o balanço da operação policial.

Entenda os casos dos roubos e furtos

A 2ª CIA da Polícia Militar, ligada ao 23º BPM está instalada em Jaraguá, porém, faltam homens e viaturas para atender a demanda da população, já que o município é cortado por rodovias de grande movimento, como a BR-153, a BR-070, a GO-080 e a GO-427, o que facilita as ações dos criminosos com as rotas de fugas.

No sábado (24), dois homens, ocupando um Pálio, roubaram um veículo Siena, cor branca, próxima à Caixa Econômica Federal e ainda dispararam contra o veículo. Mais tarde, o carro foi encontrado com perfurações de bala próximo ao Setor Morada Nova.

No segundo roubo, os ladrões foram no Centro Poliesportivo e roubou a mão armada um VW/Gol, cor vermelha, onde houve disparos de arma de fogo contra as vítimas.

O Gol foi encontrado posteriormente na GO 080, sentido Goianésia, sem o som automotivo.

No terceiro roubo, homens armados foram no Supermercado Cristo Rei, no Setor Vera Cruz e roubaram o estabelecimento comercial.

Procurado para falar sobre o caso, o promotor Everaldo Sebastião de Souza, disse que, diante de situações como essa, os comandos das polícias devem adorar medidas de ofício para enfrentar os fatos ilícitos.

Há uma ação movida pelo Ministério Público de Jaraguá ainda em 2012, com decisão favorável no STJ, requerendo mais viaturas, homens e estrutura para a unidade de segurança pública do município, porém, segundo Everaldo Sebastião, o Estado sempre recorre, o que atrasa na execução da sentença.