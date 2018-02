Vereador quer resposta sobre contrato da saúde com assessoria

O vereador Leirso Cordeiro (PSB) espera receber da prefeitura resposta formal sobre a contratação de uma empresa de assessoria técnica que presta serviço para a Secretaria Municipal de Saúde, representada pela enfermeira Fabiana Lopes.

Em uma entrevista à Rádio Nova Dimensão FM, a secretária e primeira-dama Rúbia Oliveira também foi questionada sobre o referido contrato com a servidora, quando o vereador Leirso disse que não havia encontrado o nome da assistente técnica no Portal de Transparência do Município.

Segundo a primeira-dama, Fabiana Lopes presta serviço de assessoria técnica por meio de uma empresa, e que por esse motivo o nome de pessoa física dela não estava no site, mas prometeu apresentar o nome e CNPJ da empresa pela qual a assistente recebe pelos serviços prestados ao município na secretaria de saúde.

Rúbia Oliveira disse ainda que, por motivo da assistente técnica ter passado em um concurso no entorno de Brasília, ela esteve ausente por uns dias, e que durante esse período ela mesma responde pela pasta como secretária.

Em entrevista, o vereador Leirso Cordeiro disse que a resposta da secretária não foi o que ele esperava, ou seja, ele aguarda uma explicação formal, podendo ser feito por ofício, inclusive apresentação de valores contratuais entre a Secretaria Municipal de Saúde com a empresa de assistência técnica, independente de ter sido por meio de licitação ou contrato.

Leirso disse ainda que recebeu informações de usuários do sistema de saúde que Fabiana Lopes tem comparecido pouco em Jaraguá, sendo este outro ponto que é questionado, até para esclarecer sobre os serviços prestados por meio de sua empresa, em quais áreas e seus respectivos valores.