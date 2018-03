Vereador quer incentivo da prefeitura para as confecções

Após um grupo de empresários visitarem a Câmara de Vereadores para buscar incentivo para o comércio de Jaraguá, especialmente para o setor de confecções, o vereador Breno Leite (DEM) disse que o poder público municipal precisa de investir na promoção da moda.

Segundo o vereador, os empresários esperavam do prefeito Zilomar Oliveira (PSDB) que fizesse uma politica efetiva para melhorar o comercio e a economia do jeans em Jaraguá, o que não aconteceu até agora. O setor de confecções está falindo, disse.

Secretaria de Indústria e Comércio

Breno disse ainda que a prefeitura demorou seis meses para criar a Secretaria de Indústria e Comércio.

Com mão de obra sobrando e com empresas de confecções fechando as portas, o vereador disse que é preciso fazer alguma coisa para mudar essa triste realidade.

Uma das alternativas é que o município dê apoio para promover uma Feira da Moda, além de buscar junto aos governos federal e estadual formas para promover a economia de Goiás e de Jaraguá, inclusive dando oportunidade para que os empresários mostrem sua produção em eventos da moda em outros estados.

Sobre a Secretaria de Indústria e Comércio, Breno Leite disse que é preciso investir no marketing do produto de Jaraguá, apresentando nossas marcas e nossa capacidade de produção, ou seja, falta aporte de recursos para divulgar a moda em nível de estado de Brasil.

Outras ações em nível de município também foi questionada pelo vereador, cuja declaração pode ser ouvida na entrevista em áudio.