Vereador e secretário no centro da polêmica sobre feira livre

O vereador Odair da Vizzado e o secretário da Agricultura Luiz Macaúba vêm sendo objetos de polêmicas sobre seus trabalhos desenvolvidos em prol das feiras livres de Jaraguá, em especial a da Praça do Cigano, na Vila São José.

Por um lado, o vereador Odair da Vizzado buscou uma emenda parlamentar para a cobertura da Praça do Cigano, local onde é realizada a tradicional feira de sexta, sendo ela uma das mais frequentadas dentre as demais feiras dos bairros.

Do outro, o secretário Luiz Carlos Macaúba, também na intenção de buscar melhoria para os feirantes e consumidores –, procura de todas as formas levar o comércio ambulante da Praça do Cigano para o Parque de Exposição Agropecuária, considerando como sendo um local perfeito para a realização da feira livre.

Trata-se de uma disputa acirrada sobrem quem pode melhorar de verdade a situação dos feirantes e dos consumidores.

Requerimento que trata sobre a isenção de impostos para os feirantes já circulou na Câmara de Vereadores, projetos apresentados tanto pelo vereador Odair da Vizzado, quanto por sugestão do secretário Luiz Macaúba.

Nas redes sociais, consumidores reagiram das mais diversas formas sobre o projeto de transição da feira.

Para alguns, há interesse eleitoreiro na disputa dos votos dos feirantes. Para outros, levar a feira para o Parque de Exposição seria desfazer o serviço de cobertura da Praça do Cigano, obra ainda em andamento.

No meio do impasse, uma votação realizada pelo secretário Luiz Macaúba, na entrada principal do Parque de Exposição, mostrou que a grande maioria dos frequentadores da feira livre preferem o mercado no Parque Agropecuário, no total de mais de 500 votos contra menos de 150 contra.

Segundo o Secretário de Agricultura, a cobertura da Praça do Cigano não serão desperdício de recurso público, já que outra feira poderá funcionar no local, em outro dia da semana.

Feira de um lado e políticos de outro, a polêmica continua sobre o mais antigo comércio popular da humanidade: a feira livre e a disputa dos políticos por seu território.