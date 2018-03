Vereador diz que Zilomar foi infeliz em citar perfil religioso

O líder da bancada de oposição na Câmara, o vereador José Bernardes (Zé Sabiá) recebeu da parte do prefeito Zilomar Oliveira (PSDB), em uma entrevista de rádio, um comentário que o deixou em situação constrangedora.

Na entrevista, o prefeito disse que o vereador Zé Sabiá, depois de questionar a administração quanto aos problemas da gestão do Hospital Sandino de Amorim, disse que o vereador, como religioso e pregador do bem, não poderia tecer alguns comentários considerados sem fundamento, pelo menos foi o que parte da população entendeu.

José Sabiá (PRB), em entrevista na mesma emissora de rádio, disse que não fez questionamento desrespeitoso, e quando citou que Jaraguá tem pressa, ele apenas usou o bordão da campanha de Zilomar, além de dizer que o prefeito estava sendo mal assessorado, tratando aqui sobre os requerimentos que não eram atendidos pelo Poder Executivo.

Na sessão da Câmara nesta terça-feira, (7), os vereadores Leirso Cordeiro (PSB) e Gaspar da Costa (PTB), também da bancada evangélica, saiu em defesa de José Sabiá, dizendo que a religiosidade das pessoas deve ser respeitada, não confundido a fé exercida pelo vereador com as atribuições dele no Legislativo Municipal.

Procurado para falar sobre a resposta do prefeito a respeito, José Sabiá disse que até pediu desculpas na entrevista de rádio, mas afirmou que não devia essa desculpa, o que o fez apenas para evitar um desgaste desnecessário.

Sabiá disse ainda que o prefeito Zilomar foi muito infeliz no que disse, relacionando sua fé com suas atribuições como vereador.