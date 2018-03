Vereador diz que Jaraguá tem pressa e pede que prefeito mude

O clima entre os vereadores está ficando quente na mesma velocidade em que os problemas da administração aparecem. Na sessão desta última terça-feira, (27), vereadores fizeram cobrança escancarada ao prefeito Zilomar Oliveira (PSDB). Zé Sabiá disse que o prefeito tem que mudar, pois Jaraguá tem pressa.



Na pauta dos vereadores estava a questão da não aproximação do prefeito Zilomar com o Poder Legislativo Municipal, além do não atendimento dos requerimentos enviados pela Casa de Leis.

Segundo o vereador José Sabiá (PRB), o prefeito Zilomar não pode agir como se não houvesse representantes do povo na Câmara.

Ele ainda citou que há pelo menos 70 requerimentos aguardando um parecer o prefeito, a maioria deles enviado para a assessoria do prefeito ainda no ano passado.

O número de requerimento que não foi atendido é bem maior, segundo disse o vereador e presidente da Câmara Werlon Coró (PDT).

Segundo o vereador, já são 106 requerimentos nos registros internos, sem entrar em detalhes sobre o atendimento do Poder Executivo.

“Nosso prefeito tem que mudar, pois Jaraguá tem pressa”, disse Zé Sabiá.

Procurado para falar sobre o caso discutido na Câmara, na sessão desta terça-feira (27), o líder do prefeito, Roberto Moreira (PPS), disse que ficou surpreso com o número de requerimentos apresentados, ficando de buscar informações para seus pares.

Roberto Moreira assumiu que o afastamento do prefeito dos vereadores realmente é real e preocupante, dizendo que não pode tapar o sol com a peneira, ou seja, a reclamação é de fato verídica.

Sobre os requerimentos, Robertinho diz que muitos foram atendidos, porém, outros, ainda não, devido o alto custo em atender algumas reivindicações dos vereadores.