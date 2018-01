Tudo pronto para o X Congresso de Mocidade das Assembleias de Deus

Jaraguá vai sediar a Xª Edição do COMADEJ (Congresso de Mocidade das Assembleias de Deus Campo de Jaraguá), nos dias 09 a 11 de fevereiro, com a presença de milhares de jovens de todas as regiões de Goiás.

Os pregadores convidados são: Pr. Frank – GO; Pr. Lucas Galdino – GO e Pr. Rafael Bello – RJ.

Fabiana Anastácio e o Grupo Canção e Louvor serão responsáveis pela adoração e cânticos durante o evento.

A festa é também uma das mais esperadas pelos jovens do Estado de Goiás, sendo considerada uma das maiores da região no seguimento evangélico das Igrejas Assembleias de Deus de Madureira.

O evento acontece no período do feriado de Carnaval, quando os jovens buscam os encontros religiosos para elevação espiritual, evitando participar de eventos profanos, seguindo as recomendações Bíblicas sobre os danos causados pela não observância dos princípios da palavra de Deus.

Para o Pastor Willian da Silva, líder da Assembleia de Deus em Jaraguá, o tradicional encontro de jovens, o COMADEJ, deve receber também a presença de diversas lideranças religiosas, políticas e outras autoridades.

Segundo o ele, o Congresso de Jovens é um momento de adoração, quando a juventude cristã busca aproximação com Deus por meio dos estudos bíblicos, da oração e dos louvores ministrados durante a festividade.

Todos os detalhes para a hospedagem dos visitantes já estão sendo preparados pela igreja hospedeira do X COMADEJ.