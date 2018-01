Transferência da feira para o Parque Agropecuário passa por votação

Uma mudança da feira livre que acontece na Praça do Cigano, na Vila São José passa por votação realizada pela Secretaria de Agricultura.

Na sexta-feira (19), o Secretário Luiz Carlos Macaúba, distribuiu cartão com as opções (Sim) e (Não), onde os frequentadores podiam marcar onde deveria ser realizada a feira livre, já que a Praça do Cigano passa por reforma de cobertura, justamente para abrigar melhor os feirantes e consumidores.

Segundo Luiz Macaúba, na pesquisa, será levada em consideração a votação que chegar acima de 50% das intenções, ou seja, se os votos para qualquer opção alcançar mais de 50% dos votos, essa será a opção vencedora.

Questionado se o Poder Executivo poderia intervir na mudança da feira livre, Macaúba disse que o prefeito não iria interferir na questão, já que os secretários têm autonomia para trabalhar em suas respectivas pastas.

Nas prévias apuradas na entrada do Parque de Exposição Zico de Castro, ainda na sexta-feira (19), a maioria dos consumidores eram favoráveis à mudança.

Taxa de estacionamento

O Parque de Exposição Zico de Castro tem um amplo espaço para estacionamento, o que chamou a atenção dos consumidores e dos feirantes, além de um palco onde pode servir para apresentação nos dias de feiras.

Luiz Macaúba disse ainda que, caso a feira livre seja levada para o Parque de Exposição, uma taxa de estacionamento poderá se cobrada dos motoristas, algo em torno de R$ 3.00 (três reais), renda que seria destinada para o Jaraguá Esporte Clube, disse.