Traficantes liderados por detento são presos em Goianésia

No início da tarde desta sexta-feira (25/08), a Polícia Civil de Goianésia com o empenho incondicional de policiais civis do GENARC e da Delegacia de Polícia local, iniciaram uma operação policial que só terminou na manhã do dia seguinte, após tirarem de circulação um trio integrante de uma organização criminosa liderada por um detento da unidade prisional local, sendo que foram presos nesta operação José Mário dos Santos, vulgo MAURÃO, 48 anos, Jackson Túlio Pereira da Silva vulgarmente conhecido por MAPÔ e/ou Jhully, 29 anos e Roberto Carlos Duarte , vulgo BAÉ, também 48 anos.

Após minuciosas buscas domiciliares nas residências dos suspeitos foram encontrados e apreendidos várias porções de cocaína, maconha e crack, além de várias unidades de drogas sintéticas como ekstase e lsd. Foram apreendidos ainda balança de precisão e celulares roubados dias atrás.

De acordo com as investigações o bando era liderado por um reeducando do regime fechado da cadeia local, que via aplicativo Whatsapp orientava MAURÃO a transportar, fracionar, embalar e distribuir a droga para pequenos traficantes da cidade entre os quais ROBERTO CARLOS o vulgo BAÉ. Já JACKSON que era usuário de crack acumulava as funções de “olheiro” e de armazenar maior parte da droga de propriedade do detento em sua residência, visto que JACKSON era menos conhecido no meio policial.

O lider da organização criminosa que encontra- se recluso, já foi identificado no decorrer das investigações que ainda continuam para apurar e identificar os possíveis responsáveis pela introdução de celulares e drogas aos detentos daquele recinto prisional.

Segundo os investigadores nos últimos meses o consumo de drogas sintéticas por adolescentes aumentaram acentuadamente e desde então o GENARC passou a intensificar ações para tirar de circulação os traficantes desta espécie de drogas. Os três suspeitos que já possuem antecedentes criminais, após serem autuados em flagrante delito pelos crimes de receptação, tráfico e associação para o tráfico de drogas foram conduzido à unidade prisional de Goianésia estando à disposição da justiça local.

Fonte: GENARC da cidade de Goianésia