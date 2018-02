Temer foi convocado pelo PMDB para articular contra Caiado

O presidente Michel Temer foi convocado pela cúpula do PMDB para interferir no processo eleitoral contra o marketing da pré-candidatura de Ronaldo Caiado (DEM) ao Governo de Goiás.

A nota foi publicada no blog Goiás 24, e diz que deputado federal Daniel Velela (MDB) já ameaçou deixar sua pré-candidatura se houver um racha no partido como o apoio de Iris Resende, prefeito de Goiânia.

Prefeitos de Goiás convocados

Caiado vem recebendo apoio de vários prefeitos em Goiás com a articulação de Iris Resende, fortalecendo a base do senador que ainda mantém líder nas pesquisas de opinião de voto.

Se as pesquisas não falharem, tudo aponta para o fim do governo do PSDB em Goiás na pessoa de sua figura principal no Estado, o governador Marconi Perillo, que começou sua vida pública prestando trabalho para Iris Resende nos movimentos jovem estudantil.

Quem teria acionado Temer para a briga de caciques foi o pai de Vilela, o ex-governador Maguito Vilela.