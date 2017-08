Temer agradece decisão da Câmara e promete reformas

O presidente Michel Temer (PMDB) chamou de “incontestável” e “decisão soberana” a votação desta quarta-feira (02) no plenário da Câmara em que a maioria dos deputados votou contra o prosseguimento da denúncia contra ele proposta pela PGR (Procuradoria-Geral da República) pelo crime de corrupção passiva.

Em pronunciamento realizado no Palácio do Planalto menos de cinco minutos após o final da votação, Temer agradeceu os votos que recebeu no plenário da Casa.

“Quero agradecer a Câmara dos Deputados por sua decisão e todos os brasileiros de boa vontade que acreditaram no nosso país. Vamos trabalhar juntos pelo Brasil”, afirmou, observado por diversos aliados, entre eles deputados que participaram da votação,.

Ele destacou o fato de a vitória no Legislativo ter sido obtida com a maioria dos 513 deputados e prometer fazer “as demais reformas estruturantes que o país necessita”, citando a simplificação do sistema tributário brasileiro.

Um grupo de parlamentares e assessores acompanhou Temer na chegada ao Salão Leste do Palácio do Planalto. Entre eles estava o deputado Wladimir Costa (SD-PA), que causou polêmica no plenário da Câmara ao levar dois bonecos que simbolizavam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vestido como presidiário e provocar um princípio de tumulto.

Temer afirmou que o resultado não se tratava de uma vitória “pessoal”, mas sim uma “conquista do Estado democrático de direito, da força das instituições e da própria constituição”.

O presidente destacou que todos devem obedecer à lei a à Constituição e disse que esses princípios, “que nos garantem a normalidade das relações pessoais ou institucionais”, “venceram com votos acima da maioria absoluta na Câmara dos Deputados”.

“E é diante dessa eloquente decisão que posso dizer que agora seguiremos em frente com as ações necessárias para concluir o trabalho que meu governo começou há pouco mais de um ano. Estamos retirando o Brasil da mais grave crise econômica de nossa história”, completou.

Temer voltou a elencar realizações de seu governo, tornou a utilizar a metáfora de “colocar o país nos trilhos do crescimento” e afirmou que estava combatendo uma “herança” de milhões de desempregados.

“Eu penso que todos sabem que não parei um minuto sequer, desde 12 de maio de 2016, quando assumi. E não descansarei até 31 e dezembro de 2018, quando encerrarei meu governo. Mas é durante esse breve período que espero terminar a maior transformação feita no país em vários setores, no Estado e na sociedade”, discursou.

O peemedebista disse ainda que o governo deve criar condições para que o emprego “nasça num ambiente econômico propício, sem jamais impedir ou criar obstáculos à iniciativa privada”.

“O Brasil está pronto para crescer ainda mais, e o crescimento que começou, virá”, acrescentou.

Em um recado sem destinatário declarado, Temer afirmou que “aqueles que tentam dividir os brasileiros, erram”. “E isso eu digo sem medo de errar. Todos nós somos filhos da mesma nação. Devemos todos nos dedicar a fazer um Brasil melhor. E eu farei isso a cada minuto, a cada instante, até o fim do meu mandato.”

“Quero construir com cada brasileiro um país melhor, pacificado, justo, sem ódio ou rancor. Nosso destino inexorável é ser uma grande nação. É preciso acabar com os muros que nos separam e nos tornam menores”, concluiu o presidente.

