Teatro Municipal de Goianésia se destaca com peça semanal

A nova fase do Cine Teatro de Goianésia tem reservado muito mais que um bom sistema de som e imagem e ambiente seguro; de fato, a nova safra tem, principalmente, a função de levar para dentro da arte os goianesienses e neste caso, arte desenvolvida pelos próprios talentos da cidade.

Todas as quintas-feiras, o Cine Teatro realiza uma das sessões de maior sucesso do espaço. A sessão Qui-Terror apresenta filmes assustadores que fazem a alegria do público que neste mês de julho ganha pipoca e refrigerante, tudo de graça.

A estreia da sessão aconteceu na semana passada quando atores do Teatro Municipal transformaram o Centro Cultural em, praticamente, uma Casa do Terror. Os corredores ganharam velas e enfeites assombrosos; pelo corredor, um corpo sobre uma mesa, banhado em sangue; à frente zumbis caminhando pelas repartições do ambiente e bem na entrada do Cine Teatro imagens assustadoras. Um show, com artistas de Goianésia.

Hoje, quinta-feira, foi mais um dia de sessão e novamente o Teatro recebeu o público que ganhou pipoca, refrigerante e uma sessão pra lá de assustadora com o filme O Chamado 3 e adivinhem quem estava caminhando pelos corredores da Mansão do Terror, ou melhor, do Centro Cultural? Então, era ela mesmo, a Samara, a moça que aparece no filme com o rosto coberto com cabelo.

Como forma de incentivo aos atores, a Secretaria de Cultura oferece cenários e materiais para apresentações e cachê para os artistas desenvolverem esta veia artística na cidade que perdeu espaço nos últimos anos, mas que agora está voltando pra valer e vem atraindo um público fiel.

O “Cine Teatro é a mistura de Cinema com Teatro e toda Quinta tem QUI-TERROR; vale levar o filho (consulte a classificação do filme), o marido ou a mulher ou até mesmo um amigo. Imagine ver um filme num sistema de som que parece que vai destruir tudo e ainda em uma tela gigante? Ah, só lembrando, domingo tem a sessão CINE GURI onde esperamos a molecada com pipoca quentinha e refrigerante gelado. Venham todos, afinal, a molecada está de férias, mas nós não (risos)”, disse Cristiano Mello – diretor do espaço.

