Sobrinho de Jovair Arantes comanda fundo de 20 bilhões

Leonardo José Arantes, sobrinho de Jovair Arantes (PTB-GO), foi nomeado presidente do Codefat, (Conselho do Fundo de Amparo ao Trabalhador), que gere recursos da ordem de R$ 20 bilhões.

Leonardo Arantes foi envolvido em denúncia sobre um contrato irregular de informática do Ministério do Trabalho. O sobrinho do relator do processo de impeachment contra Dilma Rousseff ocupa a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego.

Jovair Arantes votou a favor do arquivamento do processo em que o presidente Michel Temer poderia ser julgado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Em 2016, o relatório do deputado Jovair Arantes (PTB-GO) a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff na comissão especial da Câmara teria influenciado na exoneração de Rogério Papalardo Arantes do cargo de superintendente do Inmetro em Goiás.