Simone Margarete mantém aproximação com os evangélicos

A vice-prefeita Simone Margarete (PSDB), ao lado de seu esposo José Francisco (Zecão) continua participando de eventos regionais e locais depois de certo tempo longe dos holofotes.

Com uma crise diplomática para administrar entre ela e o prefeito Zilomar Oliveira (PSDB), Simone Margarete, em entrevista à Rádio Cidade AM, disse que continuava trabalhando, e que uma vice-prefeita nunca para.

Neste fim de semana, quando foi realizado o COMADEJ (Congresso de Mocidade das Assembleias de Deus), Simone Margarete esteve presente no evento religioso realizado no período de Carnaval, aliás, sua presença nas festas religiosas da região já é um demonstrativo de que a vice não desperdiça tempo na busca de futuros parceiros políticos.

Também, é comum a presença da vice em eventos promovidos pela Igreja Católica, sua religião.

Longe da mídia, Simone ainda desenvolve projetos sociais voltados para os mais carentes, alguns deles com fortes ligações com a Maçonaria e com o Lions Clube de Jaraguá.

Se depender de sua presença, o braço direito da administração de Zilomar Oliveira poderá ter uma boa receptividade na próxima campanha eleitoral, onde há especulação de que ela poderá sair candidata à prefeita em 2020.