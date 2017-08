Segurança é morto a tiros em posto de combustíveis de Anápolis

“Não sabemos ao certo se foi uma tentativa de roubo, por parte destes elementos, ou se eles vieram para matar um indivíduo que estava dentro do posto”, disse o delegado.

O crime aconteceu na tarde de sábado (12), em um posto de combustíveis na região sudoeste de Anápolis. Segundo testemunhas, dois homens entraram no posto atirando em direção a um rapaz que estava dentro da loja de conveniência. As imagens mostram alguns clientes do estabelecimento se deitando no chão após ouvirem os disparos.