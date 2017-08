Secretário quer isentar feirantes do pagamento de licença sanitária

O secretário de Desenvolvimento Agropecuária, Luiz Macaúba, quer isentar os feirantes da taxa de fiscalização sanitária, além da criação da Feira do Produtor Rural de Jaraguá.

Segundo o secretário, os feirantes poderiam ser isentos de algumas taxas, mas especificamente a da Vigilância Sanitária, por considerar que é preciso valorizar os feirantes, não colocando sobre eles tributos municipais.

Os feirantes pagam cerca de R$ 18.00 por mês para usar o espaço com suas bancas, ou seja, um valor praticamente insignificante, comparado com outras taxas e tributos que os comerciantes regulares pagam mensalmente, algo em torno de R$ 500.00 por ano, entre Licença Ambiental, Bombeiros, Vigilância Sanitária e ISQN.

Breno Leite (DEM) questionou o secretário Luiz Macaúba sobre suas propostas para a agricultura, pergunta interrompida pelo Presidente da Câmara Werlon Coró, alegando que o momento não era para discutir temas que não fosse as feiras livres.

Já o vereador Roberto Moreira, líder do governo na Câmara, questionou sobre as despesas das feiras e seus investimentos. Luiz Macaúba disse que pretende reformar a feira; pintar e demarcar as bancas; além da exigência de uniformes para os feirantes, segundo modelos como o de Goianésia.

Macaúba disse ainda que não é contra as fiscalizações da Vigilância Sanitária, e sim, a taxa de R$ 50.00 anual cobrada pelo órgão, considerada cara pelos feirantes.