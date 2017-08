Secretário de Saúde de Jesúpolis se entrega à polícia

O secretário municipal de saúde de Jesúpolis, cidade a 100 quilômetros de Goiânia, Paulo César de Almeida Guerra, de 48 anos, foi preso nesta quinta-feira (24), em Jaraguá. O suspeito estava foragido desde a última segunda-feira (21), depois que matou um morador da cidade e fugiu.

Paulo César compareceu à Delegacia Regional de Polícia de Jaraguá com seu advogado. O delegado responsável pela unidade, Glênio Costa, explicou que o mandado de prisão temporária já estava pronto e a ordem foi cumprida.

Glênio conseguiu entrar em contato com o advogado do secretário na quarta-feira (23) e o convenceu a conversar com o cliente para se entregar, alegando que, para a Justiça, Paulo César já era considerado foragido.

O secretário estava sendo procurado pela morte do auxiliar de serviços gerais Arlam Bernardino, de 35 anos. O delegado Marco Antônio Maia, responsável pelo município de Jesúpolis, alegou que a morte de Arlam foi consequência de uma briga em um estabelecimento comercial.

Ainda de acordo com o delegado, a arma apontada pelo suspeito como sendo a utilizada no crime, um revólver calibre 22, foi apreendido no momento da prisão. Além disso, o homem revelou o paradeiro do carro utilizado na fuga, um veículo oficial da prefeitura que foi recuperado pela Polícia Civil.

Paulo César de Almeida Guerra foi exonerado na terça-feira (22) pela Prefeitura de Jesúpolis.

Mais Goiás