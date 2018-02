Robertinho assume que Zilomar está afastado dos vereadores

Vereadores trazem de volta à Câmara a questão do afastamento do prefeito Zilomar Oliveira (PSDB) da Câmara, principalmente após uma articulação que aconteceu no ano passando, quando houve as mesmas indagações.

Na época, ficou acertado que haveria um encontro entre o prefeito Zilomar e os vereadores a cada 15 dias, o que não aconteceu na prática.

O vereador Odair da Vizzado também teceu duras críticas quanto ao afastamento do prefeito Zilomar dos vereadores, inclusive por não atender os requerimentos da Casa de Leis encaminhadas ao Poder Executivo.

Por sua vez, o vereador José Sabiá (PR) também cobrou ação do prefeito, exigindo resposta aos requerimentos que já somam 106, número confirmado pelo presidente Werlon Coró.

Procurado para falar sobre o caso discutido na Câmara, na sessão desta terça-feira (27), o líder do prefeito, Roberto Moreira (PPS), disse que ficou surpreso com o número de requerimentos apresentados, ficando de buscar informações para seus pares.

Roberto Moreira assumiu que o afastamento do prefeito dos vereadores realmente é real e preocupante, dizendo que não pode tapar o sol com a peneira, ou seja, a reclamação é de fato verídica.

Sobre os requerimentos, Robertinho diz que muitos foram atendidos, porém, outros, ainda não, devido o alto custo em atender algumas reivindicações dos vereadores, já que podem se tratar de obras ou serviços considerados caros.

Robertinho diz que também cobra aproximação entre o Poder Executivo com o Legislativo, considerado importante para a própria Casa de Leis e para a comunidade.

“Devemos somar propostas e ideias, disse o vereador ao falar sobre as atribuições do Poder Executivo e Legislativo”, disse.

Ouça a entrevista no início do texto.