Resgate de presos em Jaraguá tinha alvos específicos

Homens armados e encapuzados invadiram a cadeia pública de Jaraguá, a 120 km de Goiânia — e tomaram as armas dos agentes de segurança, os trancaram em uma sala e liberaram os presos que estavam na ala A da unidade prisional.

Na ação, pelo menos 20 presos fugiram. Houve informações de que o grupo teria como alvo do resgate dois homens, embora as câmeras de segurança mostrem o momento em que as celas são abertas e todos fogem.

Um helicóptero do Grupo de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar (Graer) sobrevoa o município nesse momento na busca pelos fugitivos e dos criminosos.

Alvos do resgate tinha sido presos com drogas

Os alvos do resgate seria Ariel e Roberto, que estão no presídio de Jaraguá desde a última quinta-feira (15), quando foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-070 em um veículo que transportava carga de pasta base de cocaína avaliada em R$ 2 milhões.

O veículo em que estavam foi abordado, mas o condutor não obedeceu à ordem de parada e fugiu. Iniciou-se uma perseguição e os criminosos abandonaram o carro e fugiram pela mata. Ao vistoriar o carro, agentes da PRF encontraram a droga e o carro foi encaminhado para perícia.

Os policiais contabilizaram 94 tabletes de pasta base de cocaína escondidos no interior da lataria do carro, um Fiat Strada.

Cadeia de Jaraguá com mais 200 presos

A cadeia pública de Jaraguá tem hoje mais de 200 presos e foi construida para abrigar apenas 30, na década de 1960. As fugas são constantes, o que resultou em várias ações promovidas pelo Ministério Público de Goiás contra a Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Veja o momento em que aconteceu o resgate