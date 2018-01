Relação conturbada entre prefeitos e vices na administração municipal

A viagem do prefeito Zilomar Oliveira (PSDB) para a Colômbia despertou a reação crítica dos munícipes, principalmente quando um comentário do marido da vice-prefeita Simone Margarete foi postada nas redes sociais, dizendo que a vice não teria sido comunicada sobre a viagem.

O prefeito Zilomar, segundo informações — teria viajado ao exterior em busca de um modelo tecnológico para atender as empresas de confecção do município, setor que o prefeito também atua.

Para os mais ligados na questão política e administrativa, o fato do prefeito não ter nomeado oficialmente a vice-prefeita para o cargo enquanto estará fora — já soou como um sinal de racha entre ambos, fato este bem notório na cidade, diga-se de passagem.

É bem verdade que a vice-prefeita Simone Margarete anda ofuscada das redes sociais, levando em consideração seus esforços concentrados nos primeiros meses da administração.

Outra questão, é que poucos prefeitos se mostraram abertos quanto a criação de um gabinete para seus vices no Palácio Lendária Terra.

O anúncio do empresário José Francisco (Zecão) e esposo da vice-prefeita de que ele poderia sair candidato a deputado estadual dentro do próprio grupo liderado por Nédio Leite (PSDB), levou os eleitores a acreditarem em um racha dentro grupo de Zilomar.

Histórico de desavença entre prefeitos e vices

Não há dúvida. A administração municipal tem histórico de desavença entre prefeito com seus vices.

Lineu Olímpio de Souza (PTB) também teve problemas com seu vice, Fabiano Dutra. Embora não fosse declarado, sabe-se que Fabiano Dutra também deixou a política insatisfeito, problemas que teria começado quando ele assumiu a direção do Hospital Sandino de Amorim, à época, Unidade de Saúde Municipal.

A administração de Ival Avelar (PTB) também teria deixado insatisfeito o seu vice, o empresário Joaquim Araújo, declaração feita pelo próprio empresário anos depois, quando disse que não voltaria mais para a política por estar decepcionado com o processo.

Para o Ministério Público, o fato do prefeito não nomear oficialmente a vice por motivo da viagem não configura ilegalidade, já que a saída do prefeito do cargo não vai ultrapassar os 15 dias, conforme determina a Lei.

A produção não conseguiu contato até o fechamento da matéria com a vice-prefeita Simone Margarete para falar sobre o caso.