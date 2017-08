Rapaz morre após trocar tiros com a polícia e capotar carro, em Goiânia

Um rapaz morreu na madrugada deste domingo (6) após trocar tiros com uma equipe da Polícia Militar e capotar o carro que dirigia. O acidente aconteceu na Praça das Bandeiras, Bairro Goiá, em Goiânia.

De acordo com informações divulgadas pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), Guilherme do Carmo Silva, de 18 anos, conduzia o veículo pela Avenida Montes Belos, quando foi abordado pela PM. Ele não obedeceu a ordem de parar e identificar-se, efetuou disparos de arma de fogo contra a viatura e os policiais revidaram.

Ainda segundo a Dict, Guilherme fugiu por diversas ruas do bairro, mas quando chegou à Praça das Bandeiras, ele perdeu o controle do carro e capotou várias vezes. O condutor não usava cinco de segurança e foi arremessado para fora do veículo. Ele recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O veículo tinha como passageiros Jonathan Cardoso de Lima, Warley Lino de Bessa, Elienes de Jesus da Silva Lima e Miriam Silva Santos. Jonathan foi alvejado durante a troca de tiros, foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), mas sem risco de morte. Os outros passageiros não sofreram lesões durante acidente de trânsito. Ainda segundo a Dict, o carro usado pelos suspeitos foi roubado no dia 6 de junho.

