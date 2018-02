Racha no grupo do PSDB incomoda o Deputado Nédio Leite

Nas sobras de um racha dentro do grupo do PSDB do prefeito Zilomar Oliveira, principalmente após o empresário Zecão assumir que vai disputar a campanha para deputado estadual –, colocou em alerta o líder político Nédio Leite de Assunção.

A esposa do empresário e vice-prefeita Simone Margarete bem que tentou aproximação com o prefeito Zilomar Oliveira (PSDB), inclusive acreditando que teria seu próprio gabinete na sede do Poder Executivo, o que não aconteceu.

Em entrevista à Rádio Nova Dimensão FM, Nédio Leite disse que divisão dentro do grupo realmente atrapalha qualquer candidato, citando os nomes de Zecão, Wagner Camargo, Lineu Olímpio e outros que podem surgir.

Para ele, o grupo tem que ser coeso, sem divisão. Uma campanha se ganha com votos, e votos se conquista com união dentro de um grupo, disse o deputado.

Nédio Leite foi coerente na entrevista e mostrando sua preocupação com um possível racha dentro de seu próprio grupo.

Por outro lado, o empresário José Francisco (Zecão) diz que está disposto a conversar, assumindo, no entanto, que realmente é pré-candidato.

Diálogo por enquanto parece que não vai acontecer entre o prefeito Zilomar e Zecão, a não ser com uma ligeira intervenção do deputado Nédio Leite nas negociações.

Uma coisa é certa: se o grupo do prefeito Zilomar dividir esse ano e caso o PSDB fique fora do governo na disputa entre José Eliton e Ronaldo Caiado (DEM), será o fim da era nedista em Jaraguá, o que dará espaço para um novo ciclo político no município.