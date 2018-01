Quinze pessoas são feitas reféns em assalto a fazenda de Nerópolis

Eram 15 pessoas na hora que os cinco criminosos invadiram a propriedade rural, em Nerópolis, na Grande Goiânia. Com armas em punho, os bandidos amarraram as vítimas, levaram o que conseguiram e ainda foram violentos.

Uma das vítimas conseguiu esconder o telefone e foi com ele que ela entrou em contato com a Polícia Militar, segundo informou a corporação. A ocorrência, que iniciou na noite da segunda-feira (29) resultou em uma perseguição que só foi acabar em Trindade na tarde dessa terça-feira (30) e resultou em um criminoso morto, outro ferido, um foragido e outros dois presos.

A polícia chegou rapidamente ao local onde as vítimas ainda estavam amarradas, mas foi recebida a tiros. Um dos criminosos foi morto na ação, outro foi baleado, socorrido e não corre risco de morte, segundo a PM. Dois suspeitos foram presos pelos policiais, que acionaram reforço e perseguiram os bandidos até Trindade.

Segundo o tenente Renyson Castanheira, do Comando de Operações de Divisa (COD), acionado para atender a ocorrência, os bandidos foram violentos. “Eles estavam lá para pegar celulares, pegar dinheiro, ou o que conseguissem. Os criminosos usaram violência contra as vítimas que ficaram todo tempo sob mira de pistolas e revólveres”, disse.

Os presos foram encaminhados para a delegacia, mas como estavam com documentos falsos, não foi possível a identificação formal. Equipes do Instituto de Identificação serão responsáveis por confirmar os nomes dos suspeitos. As equipes do COD estão nesse momento na Delegacia de Trindade e fazem o registro da ocorrência. Armas e celulares apreendidos serão apresentados.

