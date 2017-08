Produtor cultural é achado morto dentro de carro, em Goiás

O produtor cultural Luiz Fernando Cosac, de 72 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (20), às margens da GO-309, em Caldas Novas, região sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava dentro de seu carro com um corte profundo no pescoço. Ainda não há informações sobre motivação e autoria. Ele era primo da empresária Martha Cozac, 44, assassinada junto com o sobrinho, Henrique Talone, 10, há 21 anos. Os crimes tiveram grande repercussão.