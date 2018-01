Procon de Jaraguá alerta sobre o preço de material escolar

Uma pesquisa realizada pelo Procon de Jaraguá serviu de alerta para os pais de alunos quanto às compras de materiais escolares no comércio local, onde, na ocasião, foi apresentada a diferença de preços praticados nas papelarias e congêneres.

A variação de preço ficou na casa dos 20%, ou seja, para os mesmos produtos pesquisados, o consumidor pode pagar uma diferença que acaba pesando no bolso, principalmente quando é preciso comprar material para mais de um estudante por família.

Lista de material exigida pelas escolas

Outra orientação dos órgãos de defesa é sobre a lista de material solicitado pelas escolas, principalmente as particulares.

É preciso ficar atento na lista de material que são repassadas aos pais.

Alguns produtos de determinadas marcas podem ser substituídos por outros com menor preço, desde que a qualidade do mesmo não interfira no aprendizado do aluno.

Alguns materiais não são de responsabilidade dos pais, como material de limpeza, de escritório e pedagógico de uso restrito do educador ou da instituição. (Imagem ilustrativa)



Segue a tabela divulgada pelo Procon