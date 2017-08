Prioridade é garantir financiamento adequado, diz futuro reitor da UFG

O recém-eleito e futuro reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), professor Edward Madureira, afirmou nesta terça-feira (8) que entre as prioridades da sua próxima gestão está a tentativa de tirar a instituição da crise gerada pelo governo federal com cortes no orçamento e congelamento de gastos por 20 anos.

“Uma das prioridades é garantir o financiamento adequado. Esse será o desafio dos quatro anos de gestão, como conseguir ao final do ano com a universidade funcionando em sua plenitude e as contas em dia. Mas temos muitos desafios. A Universidade cresceu muito e precisamos de uma reestruturação interna, e essa reestruturação está sendo pensada”, disse.

Segundo Edward Madureira, a sociedade precisa saber o que está acontecendo com a educação de nível superior e ajudar a lutar contra os cortes. “Acho que o quadro talvez seja um dos piores da Universidade. Teremos que discutir, mobilizar a Andifes, a sociedade para tomar conhecimento do que está acontecendo e o que está sendo feito com a ciência e educação brasileira, que por sinal é a única alternativa para a gente construir um país melhor”.

De acordo com o reitor, a saída será fazer novas parcerias com o setor privado, além de tentar cada vez mais uma aproximação com o governo estadual e prefeituras. “Mas não podemos, em momento algum, eximir o governo federal da responsabilidade do financiamento em educação”, ressaltou.

