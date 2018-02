Presidente do PMDB diz que Hélcio quer ocupar espaço no DEM

Após entrevista do ex-vereador Hélcio Xuda (PMDB) à Rádio Nova Dimensão, onde o mesmo disse que foi convidado pelo Presidente do Democrata para compor o partido, o Presidente do PMDB, Zé Botafogo, fez declaração bombástica sobre a decisão de Xuda.

Segundo ele, Hélcio Xuda estaria usando a alegação de que foi convidado pelo Presidente do DEM, o médico e vereador Breno Leite só para desfiliar do PMDB, já que o mesmo não tem mais espaço na legenda.

Continuando, Zé Botafogo disse ainda que Hélcio Xuda sempre aproveitou do PMDB, inclusive para vender apoio da legenda para outros grupos.

“Não há dúvida. Hélcio Xuda está indo para o DEM com um único objetivo, o de tornar uma liderança do partido em Jaraguá, caso Ronaldo Caiado seja eleito governador de Goiás”, disse.

Para Zé Botafogo, o ex-vereador Hélcio está de olho em uma liderança do Democrata em Jaraguá, inclusive, ele pode tomar o espaço do vereador Breno Leite na liderança do DEM local.

Questionado se o PMDB poderia apoiar Ronaldo Caiado em Jaraguá, Zé Botafogo disse que tudo vai depender da legenda no Estado, já que o MDB pretende lançar candidato próprio, mas tudo é possível, disse.

Ouça na íntegra a entrevista com Zé Botafogo