Prefeitura promete economizar mais de R$ 1,5 mi no negócio do lixo

Um negócio milionário acontece na maior parte dos municípios do Brasil. É a coleta do lixo, onde movimenta uma fortuna, e cujos beneficiários não é só a população.

É um jogo envolvendo empresas e prefeitura em processos de licitação que nem sempre é transparente, principalmente na divulgação dos valores de forma clara aos contribuintes.

Pacote de redução de gastos na limpeza urbana

Em Jaraguá, o prefeito Zilomar Oliveira (PSDB) vem mostrando interesse em economizar mais de R$ 1,8 mi por ano na coleta do lixo.

O pacote faz parte de um projeto de campanha, quando o prefeito prometeu mudar as regras do jogo e diminuir gastos exorbitantes na limpeza urbana.

Segundo dados do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), em 2016, a empresa Ribeiro Serviços de Limpeza e Conservação Ltda, empresa de fundada em 2005, que realizava o serviço de limpeza urbana, tinha um contrato em que recebia o valor médio de 312 mil reais mensais, e um valor anual de R$ 3,7 milhões, segundo informações do Tribunal de Contas dos Municípios.

Processo de licitação e tomada de preço

A nota diz ainda que o teto inicial proposto no edital para iniciar os lances era, de acordo com a planilha de resumo, no valor de R$ 262.724,59 mensais. As empresas interessadas foram baixando os valores até chegar a R$ 165.000,00, valor proposto pela empresa Brasil Construtora e Serviços Ltda. – ME.

Ou seja, o negócio do lixo é milionário, e cujas economias apresentadas pelo prefeito representa um valor volumoso, comparando com outras ações que a prefeitura deve adotar nos últimos três anos em investimentos em obras estruturantes, como saúde, educação, ações sociais e infraestrutura.

Lixão e aterros sanitários

Outro grande problemas relacionado com o lixo é a nova data que a União concedeu aos municípios para transformar os lixões em aterros sanitários, que vence em 2020, quando Zilomar deve estar deixando a administração.

Dados do Folha de Jaraguá