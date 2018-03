Prefeitura pagou R$ 350.00 por lâmpada que não funcionou

Pelo menos 45 lâmpadas de Led compras pela prefeitura para a iluminação da Avenida Cel. Tubertino Rios não passaram no teste e terão que ser substituídas.

As lâmpadas usadas na iluminação pública são de mercúrio, consideradas de boa qualidade, mas estavam sendo substituídas por lâmpadas de Led brancas, o que não agradou a população.

Segundo disse o vereador Valdeni Galinha, usando a tribuna da Câmara nesta terça-feira (27), o valor de cada lâmpada é muito alto para fazer um teste, e espera que a empresa que forneceu as luminárias para a prefeitura faça a troca sem ônus para o município.

Lâmpadas de Led são mais econômicas do que as tradicionais de mercúrio, porém, as que foram instaladas na Av. Cel. Tubertino Rios não atendeu as necessidades, já que o raio de claridade não atendeu a demanda e o que era esperado, tanto na iluminação quanto no visual.