Prefeitura divulga os contratos mais altos da administração

A Prefeitura Municipal de Jaraguá, atendendo à Lei da Transparência, divulgou a lista dos maiores fornecedores e com os maiores gastos da administração, conforme divulgado de forma simbólica na edição desta quarta-feira (16).

Desta vez, estão restaurantes, postos de combustíveis, empresa de locação de materiais para eventos, shows da Exposição Agropecuária e contratos com empresas que fornecem pneus para veículos.

Atendendo a transparência na divulgação dos contratos, a produção do JN publica nesta segunda matéria, outros contratos disponibilizados pela prefeitura em fonte aberta de consulta pública, como segue:

Gastos com Exposição Agropecuária

Na realização da 14ª Exposição Agropecuária de Jaraguá, a empresa Talismã, responsável pela agenda de shows do cantor Leonardo, o valor do contrato foi de R$ 173.000,00. (cento e setenta e três mil).

No show do dia 28/07, a empresa 2HC Rosa Produções recebeu pelo contrato o valor de R$ 100.000,00. (cem mil reais).

No show do dia 27/07, a empresa Mundo Pararelo Produções recebeu da prefeitura o valor de R$ 163.000,00. (cento e sessenta e três mil reais).

No show do dia 29/07, a empresa 74 Entretenimento e Marketing recebeu pelo contrato o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). No total geral, a 40ª Festa do Peão custou mais de meio milhão de reais com shows.

Gastos com acessórios para veículos

Só com pneus e câmeras de ar, a prefeitura tem contrato com a empresa Pneus Via Nobre no valor de R$ 702,636. 00, para, segundo o contrato, abastecer a frota de veículos das secretarias.

Outra empresa de fornecimento de pneus, a Bolinha Pneus LTDA, tem um contrato de R$ 53.602.00.

Gastos com alimentação

Foi divulgado ainda pela prefeitura, o contrato com o Restaurante Sabor Mineiro, no valor de R$ 219,389. 00. (duzentos e dezenove mil e trezentos e oitenta e nove reais).

Gastos com empresas de eventos

Na realização de eventos, a prefeitura divulgou o contrato com a empresa Brasil Central Promoções e Eventos, no fornecimento de infraestrutura, no valor de R$ 93.462,00.

Outro contrato com empresa de eventos foi com a Ampla, Comércio e Serviços LTDA, no valor de R$ 538.201,69. (período de 4/7 a 4/7).

Gastos com postos de combustíveis

Os contratos com postos de combustíveis também foram disponibilizados pela prefeitura. O contrato com o Auto Posto Pratão, é no valor de R$ 1.805.113,15. (contrato por um ano).

Clinica médicas

Com a Clínica Médica Coer, a prefeitura firmou contrato no valor de R$ 210.000. (duzentos e dez mil).

Todos os contratos foram firmados por meio de pregão presencial, e divulgados no site Transparência da Prefeitura Municipal de Jaraguá para acesso publico.

OBS: Não está na lista apresentada os gastos da Saúde, Hospital Municipal e despesas médicas e com equipamentos.

Fonte: Prefeitura Municipal de Jaraguá