Prefeito Zilomar recebe membros do Conselho Municipal de Pastores

O prefeito Zilomar Oliveira (PSDB) recebeu, nesta quarta-feira (9) membros do Conselho Municipal de Pastores, encontro que aconteceu no Palácio do Sol, sede do Poder Executivo.

Lideranças das igrejas evangélicas formaram o conselho para discutir junto às autoridades constituídas seus interesses, além de promover por meio do conselho, encontros e eventos evangelísticos com a participação dos órgãos públicos constituídos.

Na ocasião, o pastor Willian da Silva Junior discursou juntamente com os demais pastores, as atribuições da organização religiosa representativa, além de orar pela administração do prefeito Zilomar Oliveira.

Por sua vez, o prefeito Zilomar agradeceu a presença dos ministros religiosos, enfatizando a importância do exercício da fé como gestor público, dizendo ainda que dará todo apoio necessário às igrejas no exercício de suas atividades no município.

Igrejas evangélicas em Jaraguá

Existe hoje em Jaraguá mais de 50 denominações religiosas evangélicas, número que aumentou nos últimos 20 anos, tendo como alavanca os programas televisivos, onde as denominações evangélicas ganharam espaço significativo na mídia.

O fator social também influencia no crescimento das denominações, até porque, milhares de fiéis vão às igrejas em busca de soluções para seus mais diversos problemas, como curas e sucesso profissional, causas que os religiosos pleiteiam por meio das orações e penitências.