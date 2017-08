Prefeito Zilomar ocupa secretaria e deixa companheiros no paredão

O prefeito Zilomar Oliveira (PSDB) balança as pedras no jogo do poder, mas, quem tira a sorte é ele mesmo.

Após prometer em palanque que daria todo suporte necessário aos empresários de Jaraguá, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio, o que se sabe até agora é ele mesmo será o diretor da instituição representativa.

Na história recente dos prefeitos de Jaraguá, esta será a primeira vez que o chefe do Poder Executivo é também o que preside a Secretaria de Indústria e Comércio.

O empresário Henrique Bernardes era o nome mais indicado para ocupar a pasta, principalmente por sua ligação com os empresários, além de sua formação como gestor publico e por levar uma boa soma de votos para a base do prefeito Zilomar.

Assim como na Secretaria de Saúde, onde a esposa de Zilomar assumiu a direção da pasta, pelo menos nominalmente, desta vez, o prefeito passa a acumular cargo na administração pública, surpreendendo membros de seu próprio grupo político.

Segundo o prefeito, ele deve responder pela pasta até o fim do ano, já que em 2018 outra pessoa assumirá o cargo

Não se sabe até o momento se Zilomar é um grande estrategista, ou um empresário que reinventa novos modelos de gestão em Goiás.