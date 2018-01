Prefeito Zilomar enfrenta oposição sobre a festa de carnaval

O prefeito Zilomar Oliveira (PSDB) já enfrenta os primeiros sinais de oposição caso realize a tradicional festa de carnaval, evento que atrai milhares de pessoas, principalmente porque não há outros atrativos para diversão no município.

Embora seja uma festa tradicional, as condições econômicas do município não permitem gastos exorbitantes em eventos festivos, até porque, há outras demandas emergenciais que a prefeitura não está atendendo por falta de recursos.

Nas redes sociais, internautas, em sua grande maioria, opinaram que, se a prefeitura for realizar um evento, que seja bem estruturado, ignorando a questão financeira, caso contrário, que seja realizada na Praça do Coreto, com a tradicional marchinha.

MP entra na questão e cobra bom senso

Por outro lado, o promotor de Justiça, Everaldo Sebastião, em entrevista a uma emissora de rádio, disse que o prefeito deve ter bom senso e não realizar uma festividade de tamanha envergadura enquanto a cidade está carente de obras e serviços, citando como exemplo, os buracos nas ruas e outros inconvenientes.

“Não se faz festas enquanto a criança chora no quintal”, disse o promotor.

Sociedade de um lado, Ministério Publico de outro e falta de dinheiro à parte, o prefeito Zilomar Oliveira ouvi as vozes que clamam por prudência na gestão pública e responsabilidade na aplicação de recursos.

A situação é considerada delicada para o prefeito. Se não atender a vontade popular na promoção de eventos tradicionais, as críticas são inevitáveis. Se atender o clamor público, corre-se o risco de responder judicialmente por seus atos quanto aos investimentos em áreas consideradas menos importantes em uma administração.