Prefeito fala sobre a imprensa de Jaraguá em inauguração de TV

Ao falar sobre a importância da chegada de mais uma modalidade de comunicação em Jaraguá, na ocasião em que inaugurava a HDTV Giga Byte Telecom, o prefeito Zilomar Oliveira (PSDB) falou sobre a impressa de Jaraguá na geração de renda e emprego para o município, bem como, citou alguns conceitos sobre a comunicação local.

Zilomar disse que é com muito orgulho que recebe no município a HDTV da Giga Byte, sendo ela a 2ª no Estado de Goiás na modalidade TV a cabo.O prefeito falou em nome de 50 mil habitantes, garantindo o apoio da prefeitura no empreendimento.

O prefeito disse que a imprensa de Jaraguá é responsável pela transmissão dos acontecimentos. Segundo ele, a comunicação é ativa, e leva as informações locais para todo o Estado.

Polêmica causadas por notícias

O Brasil conhece Jaraguá pela imprensa local. Porém, ele criticou com naturalidade as polêmicas causadas por algumas noticias, principalmente quando falta informação precisa sobre os fatos, se colocando à disposição dos órgãos de comunicação para falar sobre os temas da administração.

Com respeito aos últimos acontecimentos, o prefeito Zilomar Oliveira disse que estamos vivendo um momento muito delicado, sentido pelos 246 municípios de Goiás, e que a imprensa dá a oportunidade de mostrar para o povo as dificuldades e as conquistas.

Imprensa nas informações positivas

Uma das atribuições da imprensa, segundo ele, é o de mostrar para a população os feitos que também promovem o crescimento do município, ou seja, com informação positivas, e não somente as negativas.



Ele também ressaltou sobre algumas mudanças consideradas necessárias na administração, sendo uma delas a correção de alguns processos que foram feitos de forma incorreta, imprudente e irresponsável, e cujo papel da imprensa é transmitir tais fatos com autenticidade e responsabilidade.

Para quem não está aqui, nesta inauguração da TV, vocês, da imprensa, são os responsáveis por levar tais informações para o Brasil e para o mundo, não somente os fatos que repercutem de forma negativa no Estado — mas também os fatos positivos, como o que estamos vendo aqui hoje, disse.

Concluindo, o prefeito disse que Jaraguá tem hoje cerca de 800 confecções que geram emprego e renda para no município. Para o prefeito, são informações relevantes que deve ser publicadas, além dos fatos negativos, como as operações policiais que acontecem no município.