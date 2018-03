Prefeito diz que PTB vai apoiar José Eliton para o governo

Em entrevista ao jornalista Cristiano Silva, editor do Goiás 24 Horas, o prefeito de Itumbiara, Zé Antônio, afirma que o PTB já decidiu que vai apoiar a candidatura de José Eliton (PSDB) a governador, apesar dos focos pontuais de crise que eventualmente surgem entre políticos do partido e o Palácio das Esmeraldas.

“Eu fico à vontade para falar em nome do PTB de Goiás, do prefeito Roberto Naves (Anápolis), do deputado Henrique Arantes e do deputado Jovair Arantes porque Itumbiara é a capital do PTB.

É a cidade onde o prefeito é do PTB, o vice é do PTB, o presidente da Câmara é do PTB, a maior bancada de vereadores (cinco) é do PTB. Nós temos posição definida. O PTB tem candidato a governador e este se chama José Eliton, que é o melhor quadro e que tem o melhor projeto para Goiás”, diz Zé Antônio.

Na entrevista, o prefeito também fala do seu tio, o falecido José Gomes da Rocha, dá detalhes sobre a tão falada ilha que ele tinha – e que foi frequentada pelos políticos mais importantes do Brasil – e diz se se considera um político pior, igual ou melhor do que Zé Gomes. (Goiás 24 horas)



Veja o vídeo