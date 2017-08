Polícia Militar realiza mega operação em Goiás nesse fim de semana

A Polícia Militar lança nesta quinta-feira (17) a ‘Operação Fecha Goiás’, com objetivo de intensificar o policiamento em todo o Estado.

De acordo com a corporação, as estratégias utilizadas contra os criminosos serão as abordagens estáticas e bloqueios com reforço de policiamento ostensivo e preventivo.

“A operação contará com a participação do efetivo policial militar presente em todas as cidades do Estado, além das tropas especializadas de cada Comando Regional”, como Choque, Rotam, Giro, entre outras.

Em apenas duas horas de operação seis pessoas foram detidas e duas motocicletas foram apreendidas. Além disso, a Polícia Militar informou que foram apreendidas porções de droga, mas não relevou a quantidade exata.

Diário de Goiás