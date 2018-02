Polícia Militar localiza carro roubado de família de Taquaral

Durou menos de quatro dias o drama de um casal de Taquaral que, com muito esforço, comprou um veículo Gol ano 1996 para trazer a filha de apenas três anos para fazer tratamento contra um câncer em Goiânia.

O carro, levado por criminosos na manhã da última segunda-feira (19), perto do Hospital Araújo Jorge, no Setor Universitário, foi localizado por policiais militares nesta quinta-feira (22), em uma estrada de terra que liga o Residencial Santa Fé ao Setor Real Conquista, em Goiânia.

Pais da pequena Alana Vitória, a costureira Regiane Moraes e o trabalhador rural Ricardo Bueno, de 31 anos, se desesperaram no início da semana quando, ao saírem com a filha de mais uma sessão de quimioterapia no Araújo Jorge, não encontraram o veículo Gol adquirido por eles no final do ano passado. Como o carro foi comprado exclusivamente para trazer mais comodidade no transporte da garotinha à Goiânia, o furto logo ganhou as redes sociais, posteriormente foi noticiado nos telejornais, e provocou comoção entre as pessoas.

“Assim como toda a população, nós também nos sensibilizamos com a história, e de imediato determinamos um patrulhamento ainda maior principalmente nas áreas que servem como desmanche, até que, na manhã de hoje, felizmente, conseguimos encontrar o Gol”, relatou o coronel Ricardo Mendes, comandante do policiamento da Capital. Após a localização, o veículo, que teve o som, e forros laterais furtados, e está com dois dos pneus cortados, foi levado para a Delegacia Estadual de Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) para a realização de uma perícia. A previsão é de que ele seja liberado para a família ainda no final da tarde desta quinta-feira.

Mais Goiás