Polícia Militar apreende mais de 7 kg de drogas em Jaraguá

A Polícia Militar de Jaraguá, por meio do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) apreendeu 7,2kg de drogas em forma de tablete, encontrado em uma abordagem próxima da estação rodoviária da cidade.

Segundo informações do repórter Adriano Fernandes, o homem que estava de posse com a droga já tem passagem na polícia, e carregava o produto em uma mochila no momento da abordagem.



O portador do entorpecente (maconha) foi identificado como sendo João Freitas Machado, que foi conduzido até a Delegacia de Policia Civil para os procedimentos cabíveis,

De imediato, foi lavrado o Boletim de Ocorrência com base no Artigo 33 da Lei nº 11.343.