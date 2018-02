PM apreende abortivos e anabolizantes avaliados em R$ 500 mil

Equipes do Comando de Operação de Divisas (COD) da Polícia Militar realizou a prisão de uma quadrilha especializada na logística, comercialização e distribuição de anabolizantes e medicamentos ilegais na tarde desta quarta-feira (21). Dentre os produtos apreendidos estavam anabolizantes, remédios para aborto e estimulantes sexuais contabilizados em R$ 500 mil.

Segundo o tenente Castanheira, a ação de apreensão de anabolizantes aconteceu após a apreensão, a cerca de.um mês, de uma pequena quantidade de medicamentos ilegais em Itumbiara.

Comprimidos encontrados em Aparecida de Goiânia

Na ocasião, um homem foi preso e, após levantamentos e o monitoramento dos envolvidos, os policiais localizaram duas residências, uma em Goiânia e outra em Aparecida, que funcionam como depósito dos produtos.

No local, foram encontrados 150 mil comprimidos e 300 frascos de anabolizantes e quatro pessoas foram presas, dentre elas uma idosa de 66 anos, o dono de uma loja de suplementos em Goiânia e de um casal que era proprietário de uma academia na capital.

Ainda de acordo com Castanheira, o esquema criminoso começava com a senhora de 66 anos, que era contratada para ir no Paraguai para comprar os medicamentos e trazê-los para Goiás. Na capital, os remédios era distribuídos em dois depósitos e, de lá, eram distribuídos para todo o Estado.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a Policia Federal em Goiânia. (Mais Goiás)