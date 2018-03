Piso dos professores custará R$ 180 mil por mês, diz vereador

O pagamento do Piso dos Professores da Rede Municipal de Educação é uma novela sem fim em Jaraguá. Desde o governo de Lineu Olímpio (PTB) e de Ival Avelar há novos capítulos sem previsão do final esperado por todos os educadores, que é o de receber o que lhes é devido

Mesmo com a intermediação do SINTEGO na busca pelo direito dos profissionais, a prefeitura continua declarando que não tem recursos para pagar o piso e as progressões dos títulos.

Pagar o piso dos professores foi uma das promessas do prefeito Zilomar Oliveira (PSDB) na campanha, com o slogan que a educação de Jaraguá seria nota 10.

Na última sessão da Câmara, os vereadores Leirso Cordeiro (PSB) e Roberto Moreira (PPS) trocaram justificativas sobre o tema.

Robertinho disse que, se a prefeitura for pagar o piso dos professores, haverá um gasto extra de R$ 180 mil nos cofres públicos, alegando que não há como pagar sob pena de faltar recursos para outras áreas.

Leirso Cordeiro defende que o município recebe recursos exclusivos para a Secretaria da Educação para o pagamento do Piso Nacional por meio do FUNDEB, e que não justifica alegar falta de recursos.

Os recursos são calculados por alunos matriculados, com complementação dos Estados e municípios.

Por enquanto, os professores esperam uma solução na Justiça, já que há uma decisão favorável proferida pela juíza Nina de Sá em Jaraguá, porém, a prefeitura recorreu no Tribunal contra a decisão.