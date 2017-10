Pela segunda vez, deputados com base em Jaraguá protegeram Temer

Mais uma vez os deputados com representação em Jaraguá, como Célio Silveira (PSDB) e Jovair Arantes (PTB) votaram pelo arquivamento do processo contra o presidente Michel Temer (PMDB).

Michel Temer teve apoio maciço de deputados das regiões Norte e Centro-Oeste, além de Minas Gerais, na votação desta quarta-feira (25) em que a Câmara barrou a investigação contra o presidente.

Dos 487 deputados presentes na Câmara, Temer recebeu 251 votos favoráveis, segundo nota do portal UOL.

Era uma questão já previsível, embora a diferença de votos fosse considerada pouco, ou seja, não foi uma vitória esmagadora, o que indica que o presidente Temer tem pelo menos metade do Congresso contrário à sua política governamental.

Os deputados Celio Silveira (PSDB) são da base do prefeito Zilomar Oliveira, também do PSDB, do governador Marconi Perillo.

Já o deputado Jovair Arantes (PTB) é da base do ex-prefeito Lineu Olímpio, que deve disputar um mandato de deputado estadual em 2018.

A deputada Magda Mofatto (PR) também teve boa votação em Jaraguá, que também votou a favor do arquivamento da denúncia contra Michel Temer.

Esta é a segunda vez que os deputados rejeitam uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, desta vez por obstrução de justiça e organização criminosa.