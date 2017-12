Patrícia Abravanel orou com Sílvio Santos em festa do SBT

Na festa de fim de ano do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), a apresentadora e filha de Sílvio Santos, Patrícia Abravanel, chamou o pai para orar juntamente com os convidados e funcionários da casa.

No discurso de Sílvio Santos aos funcionários, ele disse não se sentir bem em se apresentar como patrão, e sim como um apresentador, como sempre foi e gostou de fazer.

Sílvio também fez menção das várias empresas ligadas ao SBT, porém, em todo momento fez questão de dizer que não sabe quantas são e quantos funcionários tem nas filiais.

Segundo o patrão e apresentador, o SBT é reconhecido pelos funcionários como uma família, sendo que tal conceito é um orgulho do Grupo Abravanel.

No fim do discurso do SEO, sua filha, Patrícia Abravanel o chamou para uma oração coletiva, quanto os funcionários foram convidados a fechar os olhos, inclusive pai, onde fez uma oração no ritmo tradicional evangélico, movimento religioso que Patrícia é adepta.

Meio desconfortado em fechar os olhos enquanto sua filha orava, Sílvio Santos concluiu o discurso dizendo que era judeu, e que por isso teria ficando meio desconfortado.

Segundo o dono do SBT, em tom de brincadeira, Patrícia muito em breve poderá construir uma igreja evangélica nas dependências do SBT para abrigar os fiéis seguidores da doutrina em que é seguidora.