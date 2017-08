Pai de Zezé e Luciano tem alta após ficar 2 dias internado

Pai da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, Francisco Camargo, de 80 anos, ficou dois dias internado no Hospital Anis Rassi, em Goiânia, e recebeu alta médica nesta quarta-feira (9). Segundo filho dele, Werley Camargo, cantor conhecido como Camarguinho, o pai sofre de enfisema pulmonar e teve uma queda de pressão brusca na segunda-feira (7) e foi hospitalizado.

Ainda conforme Camarguinho, o pai já sofre com enfisema há algum tempo e foi internado pela última vez há cerca de um mês. “Esse problema vai e volta, às vezes dá falta de ar, pressão baixa”, completou.

O irmão de Zezé Di Camargo e Luciano contou ainda que estava em São Paulo com a dupla e eles não chegaram a vir a Goiânia.

Em 2015, ele e a esposa, Helena Camargo, foram internados com sintomas de pneumonia e liberados três dias depois para se recuperar em casa. Outra ocasião em que Francisco ficou hospitalizado foi em setembro de 2012, quando passou três dias internado por causa de uma virose. Na ocasião, ele ficou no Hospital Lúcio Rebelo.

Francisco Camargo foi o grande incentivador da carreira dos filhos. A história foi contada no filme “Dois filho de Francisco”, lançado em 2005. O longa retrata a trajetória da família da dupla, que começou quando Francisco era um lavrador e morava com a esposa e os nove filhos em Pirenópolis, cidade do interior de Goiás.