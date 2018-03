Operadora de máquina é homenageada pelo Dia da Mulher

Uma jovem é conhecida na cidade de Jaraguá por suas habilidades quase exclusivas dos homens. Ela é operadora de máquina pesada e, ao circular pelas ruas da cidade, com o gigante de toneladas, ela consegue chamar a atenção por sua habilidade no volante.

Karyna Rodrigues disse que começou a operar máquina desde 13 anos de idade, quando aprendeu com seu pai a profissão.

A partir daí, ela disse que gostou do trabalho no comando de uma pá mecânica, onde até hoje ajuda seus pais no serviço de construção civil e limpeza em geral com seu brinquedinho de aço.

Karyna disse que chama a atenção por onde passa com seu trator, mas, que considera como algo natural.

Quer ser agrônoma ou policial militar

Perguntada sobre o Dia da Mulher e o que ela pensa sobre seu futuro, ela disse que pretende se formar em agronomia ou prestar um concurso para a Polícia Militar.

Se caso não der certo, ela disse que pretende montar uma empresa de aluguel de máquinas pesadas, profissão que já exerce.

A jovem é mais um exemplo de que há mulheres que desempenham funções que antes só eram dominadas pelos homens.

Com um sorriso no rosto, Karyna Rodrigues recebeu as homenagens pelo Dia da Mulher, comemorado no dia 8 de março, agradecendo pelo reconhecimento de todos em sua cidade.