O poder da oração e da fé no tratamento da depressão

A depressão vem sendo reconhecida como o mal do século XXI. Os danos causados na mente dos portadores de tal doença ou transtorno, conhecido também como a ‘doença da alma’, são tão grandes que poucos médicos conseguem chegar à uma conclusão exata de qual tratamento pode realmente ser mais eficaz na cura de seus pacientes. Vejamos como o poder da oração e a fé pode interferir na cura da depressão.



Embora o tratamento médico seja o mais recomendável para quem procura por uma cura ou mesmo por um alívio da depressão, existem técnicas e práticas executadas por pessoas que lidam com essa doença que podem ser úteis no período de tratamento convencional.

Não se vence a depressão como um passe de mágica. É preciso um tempo para que o tratamento faça efeito, levando em consideração que os medicamentos precisam ser metabolizados no organismo do paciente, quando os médicos recomendam algumas terapias ocupacionais e outros conselhos importantes aplicados por psicólogos e psiquiatras.

Facilitando a cura da depressão

No entanto, os portadores de episódios depressivos podem buscar dentro dele mesmos a cura da depressão por meio de mecanismos que facilitador, o que ajuda no tratamento com o uso de medicamentos.

Como portador de quadro depressivo, encontrei em algumas terapias melhoras importantes e perceptíveis, sendo uma delas a prática da oração.

Como cristão evangélico, aprendi pela Palavra de Deus que Jesus nos deu vida, e vida com ambulância (JO 10:10). Ou seja, se o Espírito Santo nos deu vida, isso que dizer que o remédio contra a depressão está também na busca pela presença consoladora do Espírito Santo, já que a depressão é um estado de melancolia, de tristeza e de incertezas que atinge todo nosso sistema emocional, afetivo, e toda fonte de prazer e alegria interior.

Vencendo a depressão pela oração

A prática constante da oração é de suma importância para a cura da depressão, o que não significa que devemos parar com o tratamento medicamentoso, o que depois de certo tempo, é possível considerar livre da doença pela fé em Cristo Jesus, o autor da libertação.

É uma metodologia bem prática, ou seja, para o cristão, a oração por si mesma provará que a teoria aqui descrita funciona.

Quando oramos, estamos nos confessando ao Senhor nossas fraquezas, estamos nos esvaziando de nossos sentimentos de culpa, de medo, de fracasso, e rogando a Deus sua cura, seu conforto e coragem para enfrentar nossos desafios que são diários, e que muitos deles são os maiores causadores da depressão.

O Espírito Santo como consolador

Ao subir ao céu depois de haver ressuscitado, Jesus, na presença de mais de 500 pessoas, prometeu que voltaria ao Pai, mas que enviaria o Espírito Santo para consolar seus seguidores, e que ele estaria todos os dias com eles.

Jesus sabia que seus discípulos estariam em um estado de choque, com sentimentos de fracasso, de perda e com um coração profundamente triste com sua ausência. Para isso, seria necessário que Ele enviasse outro consolador. Aqui, podemos ver Jesus colocando seu poder em prol de seus seguidores, depressivos por um tempo até a chegada do outro consolador prometido.

Os discípulos estavam com medo da perseguição dos Judeus após a partida de Jesus. Não queriam pregar o evangelho temendo serem mortos ou perseguidos. Vemos aqui um grupo de cristãos com sentimento de desamparo, de abandono e de medo. Portanto, temos aqui todo quadro apresentado por quem está com depressão, seja ela ocasional ou recorrente.

Buscando a alegria em Cristo

Quem tem Cristo em sua vida, sempre estará esperançoso, mesmo que não encontre alegria em outros prazeres da vida, ele encontrará alegria e o prazer na pessoa e na obra de Cristo, por meio da prática da oração, do jejum e da santificação, além da alegria em compartilhar suas emoções, vitórias e problemas para os demais irmãos.

O exercício da fé é de suma importância para quem luta contra a depressão. Quem está na busca pelo autor da vida — por certo não dará lugar em sua mente para pensamentos obscuros, como os de morte e de fracasso, nem tão pouco se dará por vencido, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? (Romanos 8:31).

Muitos homens que são descritos na Bíblia também passaram por momento de depressão. Podemos citar o caso do profeta Elias, quando fugia de Jezabel, buscando se esconder em cavernas e até pedir a morte por tanto sofrimento. (1 Reis 19.1-18).

“Elias se assentou debaixo de um zimbro; e pediu para si a morte e disse. Basta” – “Não aguento mais!”. “E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse. Que fazes aqui, Elias?” (1Rs 19.4,9).

Por muitas vezes e em vários momentos, Deus pode nos perguntar: O que faz aqui, isolado, com pensamentos negativos, longe da vida e da paz que o concedi?

Vencendo os pensamentos negativos

Deus é vida. Portanto, não podemos nos deixar ser vencidos com pensamentos negativos, de morte, de fracasso e de desânimo. Ele sempre nos pergunta: O que estamos fazendo? Quais nossos projetos e objetivos?

Quando oramos e nos dedicamos na obra de Cristo, estamos deixando sua luz iluminar nossa mente e nossa alma, preenchendo nosso vazio causado pela profunda depressão. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida. Então, se há vida em Cristo, não podemos aceitar que a morte reine em nos.

Há terapias que podem nos ajudar na busca de um ponto de equilíbrio para a cura da depressão, isso vai depender de cada pessoa doente.

Terapias ocupacionais

Uns gostam de caminhar, outros gostam de fazer artesanato e/ou outros gostam de trabalhar etc. Portanto, além da prática devocional na obra de Cristo, outras terapias podem ajudar no tratamento. O que não podemos é ficar ociosos e desocupados, dando lugar para pensamentos vazios e negativos sobre os rumos de nossas vidas em tempo de depressão.

Esperamos que este pequeno artigo possa servir de base para que você busque Deus em oração e na devoção na obra de Cristo, pois isso será como bálsamo que se derramará em sua alma, lhe dando alegria e muita paz interior, sendo esta a melhor terapia para a cura do espírito.

Que Deus em Cristo nos preencha de todo vazio gerado pela depressão, pois Ele prometeu que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. (Mt 28, 20).

Izaías Sousa

Historiador, Articulista e Pregador do Evangelho

Izaias-sousa@uol.com.br