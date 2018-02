O mercado dos cursos de gestão em segurança pública

Os cursos de formação de Gestão em Segurança pública e privada estão captando milhares de alunos no Brasil graças à facilidade na promoção de cursos autorizados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), incluindo os cursos em plataforma EAD, onde os alunos podem estudar em casa e fazer as provas presenciais nas unidades das instituições de ensino.

Porém, com as facilidades em fazer um curso profissionalizante, houve também uma maior oferta de cursos e empresas que oferecem educação sem muita qualidade, com tempo de conclusão do curso abaixo da média necessária para um bom aprendizado do conteúdo aplicado.

Curso de Gestão em Segurança

No caso do Curso de Gestão em Segurança Pública e Privada, um dos mais procurados, as instituições que abrem concursos para área de segurança pública aceitam os certificados como substituto dos cursos superior, sendo que alguns deles nem se enquadra como curso técnico, que deve ter uma carga horária de pelo menos 800 horas.

Os cursos de Gestão em Segurança estão sendo ministrados com duração entre três e seis meses, ou seja, além de não se enquadrar como curso técnico, ele também não dá a carga horária necessária para um aprendizado considerado proveitoso, com base para prestar concurso público.

Competências do Gestor de Segurança

As competências do Gestor de Segurança são necessárias, conforme exige o mercado de trabalho, ou seja, é preciso escolher uma boa instituição de ensino, e que aplica as disciplinas dentro da carga horária considerada ideal para a modalidade, seja técnico, superior ou especialização.

Um curso técnico deve ter carga horária entre 800 e 1200 horas, o que deve durar pelo menos 12 meses para sua conclusão, dependendo da instituição de ensino e da ementa do curso.

Formado como Gestor de Segurança

Formado como Gestor de Segurança, o profissional estará habilitado para: trabalhar em serviços de consultoria em segurança; desenvolver projetos de segurança para empresas pública ou privada; trabalhar na gerência ou liderança de equipes, como em empresas de vigilância e de segurança para eventos; ministrar treinamento para profissionais que trabalham em áreas de risco, e em outras infinidades de serviços inerentes à função.

Portanto, escolher uma boa instituição de ensino é o primeiro passo para quem deseja trabalhar na área de Consultoria e Gestão de Segurança.

O segundo passo é aprofundar seus conhecimentos na área em que deseja trabalhar, seja na segurança pública ou patrimonial, fornecendo laudos para o profissional que solicitou seus serviços, ou ainda para prestar consultoria em outras atividades que envolvem a segurança das pessoas ou do patrimônio.

Embora os cursos com boa carga horária sejam os recomendados, ainda assim eles não vão dar toda base de conhecimento necessária ao aluno e futuro profissional da Gestão em Segurança.

Investir em materiais preparatórios

É preciso investir em materiais preparatórios e de treinamento, como: livros, revistas, mídias digitais sobre o tema, cursos de treinamentos e aperfeiçoamento e outros.

Acompanhe nossos artigos nesse portal, onde semanalmente postamos temas importantes e relevantes na área de segurança pública e privada. Lembre-se: O Gestor de Segurança é o profissional capacitado para exercer o que aprendeu durante o curso. Além do mais, ele será o profissional responsável pela segurança de outras pessoas no seu local de trabalho, ou para a empresa que ele assinou um projeto, um laudo ou um parecer técnico.



Izaías Sousa

Especialista em Segurança Pública e Privada