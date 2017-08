Neymar brilha em estreia do PSG, mas gol contra rouba atenção

Não faltou nada na estreia de Neymar pelo PSG. Em seu primeiro jogo com a camisa do time francês, o brasileiro – que custou 222 milhões de euros ao Paris Saint-Germain – fez gol, deu assistência, abusou dos dribles e foi um show à parte na vitória por 3 a 0 sobre o Guingamp, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Francês.

Com mais liberdade que no Barcelona, Neymar cansou de deixar seus companheiros na cara do gol e fez uma ótima dupla com Cavani. Os dois foram responsáveis pelos gols e assistências do segundo e terceiro tentos do PSG.

Já o gol que abriu o placar contou com uma trapalhada da defesa dos donos da casa. O zagueiro recuou mal, o goleiro não alcançou e o Guingamp acabou dando o gol de presente para o PSG.

Apesar das duas vitórias, o PSG termina essa primeira rodada do Francês na vice-liderança da tabela, com seis pontos e um gol pró a menos que o líder Lyon.

O PSG volta a campo pelo Campeonato Francês no próximo domingo (20), quando recebe o Toulouse no Parques dos Príncipes. O jogo marca a estreia de Neymar ao lado da torcida.

Ao contrário do Barcelona, onde aparecia mais pelo lado esquerdo de campo, Neymar atuou em sua estreia com mais liberdade para flutuar no setor ofensivo, especialmente pelo meio. Foi por este setor que conseguiu a sua primeira finalização com a camisa do PSG – chutou por cima, quase da entrada da área – e deu boas assistências para os companheiros durante todo jogo.

PSG abre o placar após lambança dos donos da casa

O PSG contou com um gol contra inusitado para abrir o placar diante do Guingamp. Ikoko recuou mal e o goleiro Johnsson não alcançou, deixando a bola entrar, já no começo do segundo tempo.

Assistência espetacular para gol de Cavani

Neymar foi responsável por uma linda assistência para o segundo gol do PSG, marcado por Cavani. Com um passe na medida entre os zagueiros, ele encontrou o uruguaio livre, que não perdoou e finalizou na saída do goleiro (veja o vídeo acima).

Cavani devolve a gentileza, e Neymar faz o primeiro pelo PSG

Aos 37min do segundo tempo, foi a vez do uruguaio devolver a gentileza e colocar Neymar na cara do gol. Ele finalizou no alto, de dentro da pequena área, e assim marcou seu primeiro gol com a camisa do PSG.

Em jogada individual dentro da área, Neymar tentou o drible para cima de Didot e foi levemente puxado pelo zagueiro do Guingamp. Caiu, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Na sequência, ainda levou bronca do adversário, que imediatamente o pediu para levantar.

Chapéu na defesa, caneta e muito mais…

Como de costume, Neymar não deixou de proporcionar lances bonitos em sua estreia. Passes de efeito e dribles não faltaram – entre eles uma caneta no meio-campo (veja o vídeo) e um lindo chapéu no campo de defesa antes de sair com qualidade no setor defensivo.

