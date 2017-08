Neymar assina contrato de cinco anos e é oficializado no PSG

PARIS (Reuters) – O atacante Neymar assinou um contrato de cinco anos com o Paris Saint-Germain, anunciou o clube francês em comunicado nesta quinta-feira.

“O atacante brasileiro assinou na quinta-feira um contrato de cinco anos na presença de representantes do clube e do jogador”, disse o clube da capital francesa em um comunicado.

O agora ex-jogador do Barcelona tem compromisso com o PSG até 30 de junho de 2022.

“Hoje, com a chegada de Neymar Jr., estou convencido de que vamos nos aproximar ainda mais, com o apoio de nossos torcedores, de realizar nossos maiores sonhos”, disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.

O Barcelona confirmou que representantes do jogador pagaram 222 milhões de euros da cláusula de rescisão do contrato que Neymar tinha com o clube espanhol.